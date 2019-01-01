جنوب إفريقيا توجه الأنظار لاستخدام الحشرات في الطعام وصنع «آيس كريم الذباب»

في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام بالحشرات كمصدر للغذاء، حيث يمكن استخدامها كبديل للحوم؛ فيمكن أن نحصل من خلالها على البروتين اللازم للجسم، واليوم استخدمت الديدان التي تم تفقيسها من ذباب الجندي الأسود كبديل جيد للألبان في صناعة الآيس كريم، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

قالت ليا بيسا، رئيس قسم تطوير المنتجات بشركة "جورميه جروب" والمشاركة في تأسيسها عام 2017، إنها أرادت تغيير طريقة رؤية الأفراد للحشرات وتناولها، لذا قررت صناعة آيس كريم من يرقات ذباب الجندي الأسود بدلا من الألبان؛ ليتعرف العالم على الحشرات وطعمها لتكون ضمن المكونات الأساسية في الأطعمة.

وأوضحت بيسا، أنه على الرغم من وجود أكثر من ألف و900 نوع من الحشرات يمكن للبشر استخدامها وأكلها، إلا أن الحشرات لم تصل بعد إلى للمطبخ الغربي.

وأشارت بيسا أن الحشرات بطبيعتها غنية بالدهون والبروتينات والمعادن، والآيس كريم المصنوع من يرقات الحشرات وخاصة ذباب الجندي الأسود، يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، فاليرقات تحتوي على بروتين أعلى 5 مرات من البروتين الموجود بالألبان، والمماثلة للحم البقر، وكذلك نسبة أعلى من الزنك والحديد والكالسيوم الموجودة بلحم البقر، كما أنه خالي من اللاكتوز والجلوتين، على عكس حليب الألبان الخالي من الكربوهيدرات أو السكريات.

ويوزع الآيس كريم الخاص بشركة جورميه جروب في جنوب إفريقيا فقط، وفي الشهر الماضي افتتح جورميه متجرا يبيع أطعمة تدخل الحشرات في مكوناتها، مثل مكرونة بودرة الحشرات، وكروكيات الحمص الأسود.

ووفقا للأمم المتحدة، فالحشرات توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان عند مقارنتها باللحوم والأسماك، كما أنها تتوقع أن العالم سيتجه لمضاعفة إنتاج الغذاء من الحشرات لإطعام سكان العالم بحلول عام 2050، فمنذ فترة طويلة شجعت الأمم المتحدة على زراعة الحشرات كمصدر بديل ومستدام لبروتين الماشية التقليدي.

- استزراع وتوليد بيئة مناسبة لنمو الحشرات

وقالت بيسا، إن الشركة قررت التركيز على زراعة وتوليد بيئة مناسبة لنمو الحشرات، فهي تنمو فقط في الظروف التي تزدهر فيها، كما أنها تحتاج فقط إلى القليل من الماء والأعلاف والمساحة كي تنمو، ونظرا لإمكانية تربية الحشرات في البيئات الصغيرة التي يتم التحكم فيها، فمن الممكن تربيتها بالمناطق الحضرية.



- فوائد الاعتماد على الحشرات

1- تنتج غازات دفيئة قليلة أو معدومة مقارنة بالثروة الحيوانية التقليدية.

2- زراعة الحشرات بالمدن الحضرية يقلل من وقت وجهد نقل الحليب إليها، ما يعني أيضا أنهم أقل عرضة لخطر التأثر بأنماط المناخ الخارجية.

3- الحد من النفايات، فبعض الحشرات مثل يرقات ذبابة الجنون الأسود، تتغذى على المواد العضوية.