إصابات كورونا بالمغرب تتجاوز حاجز الـ20 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفًا و887 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل ثلاث جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 316.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 115 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 16 ألفًا و553.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.