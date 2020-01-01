عراقيون يتظاهرون بكربلاء والنجف للمطالبة بتحسين الكهرباء





تظاهر المئات من العراقيين، مساء اليوم الاثنين، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية في مناطق متعددة من محافظة كربلاء/100كم جنوبي بغداد/.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا)، أن المئات من المواطنين خرجوا مساء اليوم في مظاهرات شعبية حاشدة للمطالبة بتحسين الطاقة الكهربائية واستنكار سقوط متظاهرين برصاص القوات العراقية في مظاهرات ساحة التحرير ببغداد.

وأوضح الشهود«أن المتظاهرين هتفوا بشعارات ورفعوا لافتات كتب عليها/الكاتم لايكتمنا/و/ أين وعودك يا كاظمي/ خلال المظاهرة التي انطلقت من جسر الضريبة إلى ساحة الاعتصام للمطالبة بتحقيق بما حدث يوم أمس في ساحة التحرير ببغداد».

من جانب أخر، خرج أهالي محافظة النجف بمظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين مستوى الطاقة الكهربائية وقاموا بقطع الطرق الرئيسية فيها وجسر ثورة العشرين والطرق الرئيسية مع المحافظات بإحراق عشرات الإطارات.

وتشهد مدن عراقية موجة اضطرابات ومظاهرات احتجاجية على خلفية تدني مستويات تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية لساعات معدودة طوال اليوم في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.