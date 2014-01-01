كلوب بعد رحيل لوفرين: الآن نتساءل من هو صديق صلاح؟

ودع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي لاعبه ديان لوفرين، الذي تأكد رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري وانتقاله لفريق زينيت الروسي.

وسلط المدرب الألماني الضوء على العلاقة الوطيدة التي تجمع ديان لوفرين بمحمد صلاح، متساءلًا عن صديق الفرعون القادم في الفريق بعد رحيل الكرواتي.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول :"لعب لوفرين مباريات رائعة وسجل أحد أهم أهداف تاريخنا في المباراة 4-3 أمام بوروسيا دورتموند. لحظة رائعة حقًا للمشاركة".

وأضاف :"كان لديه الكثير من المباريات الجيدة. نعم ، أعتقد أنه لن يحب مباراة توتنهام عندما استبدلته في الشوط الأول، لكنها جزء من كرة القدم وجزء من التطوير - وكان دائمًا ما يعود افضل".

وتابع :"عندما كان لائقًا ، كان مفيدًا جدًا للفريق. لاعب عظيم وشخص عظيم.. إنه رياضي نموذجي، ولديه كل ما تحتاجه والآن يذهب إلى روسيا، ولكن يمكنه العودة دائمًا - سيكون مرحبًا به دائمًا لأنه رجل لطيف حقًا".

وأكمل :"قلنا بالأمس، من هو الآن أفضل صديق لمحمد صلاح ؟ لأنهم كانوا أصدقاء حميميين حقًا، قد كانوا قريبين من بعضهما وهذا هو الشيء الذي سنفتقده".

ودع محمد صلاح، زميله لوفرين، في مقطع مؤثر قال فيه :"لا أعلم ماذا أقول يا صديقي، أنت تعلم جيدًا ما هو شعوري الآن، سأفتقدك كثيرًا.. بالنسبة لي أنت لاعب لا يصدق، كنت صديقًا عظيمًا، وسأفتقدك كثيرًا للغاية، أنا أحبك جدًا، شكرًا على ما قدمته للنادي، وشكرًا على ما قدمته لي".

وكان ليفربول قد أعلن رحيل مدافعه ديان لوفرين بشكل رسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث أوضح أن اللاعب سينتقل لفريق زينيت سان بطرسبرج.

وذكر ليفربول في بيان رسمي :"يمكن أن يؤكد النادي انضمام ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج في صفقة بيع نهائي.. انتهت فترة المدافع التي استمرت ست سنوات مع الريدز بعد أن وقع صفقة مع الفريق الروسي.. ويود كل شخص في النادي أن يشكر ديان على مساهمته على مر السنين ويتمنى له كل التوفيق في تحده الجديد".

وشارك لوفرين في 185 مباراة مع ليفربول بعد انتقاله من ساوثهامبتون في يوليو 2014، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف.. وكانت أكثر اللحظات المثيرة في مسيرة وصيف كأس العالم مع نادي ليفربول هو هدفه التاريخي في الوقت بدل الضائع من مواجهة بوروسيا دورتموند في أبريل 2016، والذي أهل الريدز إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.