شركة أدوية أمريكية تبدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح لفيروس كورونا



أعلنت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية اليوم الاثنين أنها بدأت المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح مرشح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتعني المرحلة الثالثة من التجارب إعطاء جرعات اللقاح لعدد أكبر من الأشخاص، ومن المتوقع أن تشمل تجربة مودرنا ما يقرب من 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة.

وتجرى التجارب بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهي الجهاز الحكومي الأمريكي الذي يديره كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فوتشي.

وذكر فوتشي في بيان إن التجارب السريرية في المراحل المبكرة أظهرت أن اللقاح الذي يخضع للتجربة "آمن"، مما يبرر المضي قدما.

وقال فوتشي في البيان: "هذه التجربة مصممة لتحديد ما إذا كان اللقاح يمكن أن يقي من كوفيد-19 وتحديد مدة استمرار هذه الحماية".

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لمودرنا في بيان: "نتطلع إلى أن تثبت هذه التجربة قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19 حتى نتمكن من هزيمة هذا الوباء".

وتستثمر الحكومة الفيدرالية بكثافة في الجهود للتوصل إلى لقاح وتساعد الجهود المتعددة والمتزامنة في القطاع الخاص. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نورث كارولينا في وقت لاحق من اليوم لزيارة موقع تعمل فيه شركة فوجي فيلم ديوسينث للتكنولوجيا الحيوية على إنتاج عناصر للقاح.

يشار إلى أن لقاح مودرنا هو الأول الذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التجربة في الولايات المتحدة.