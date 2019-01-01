الأولمبية تطالب الاتحادات بإرسال التصنيف قبل الجمعيات العمومية

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميما إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية، وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.

جاء نص خطاب اللجنة الأولمبية المرسل للاتحادات :

"يسعدنى و يشرفنى أن أهدى سيادتكم أطيب وأرق تحيات و تقدير مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتحياتى الشخصية .

بالإشارة الى إنتهاء الموسم الرياضى 2019/2020 و بداية الفترة المنصوص عليها فى المادة ( 16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والخاصة بالدعوة للجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مما يستلزم الأمر ضرورة إنتهاء الإتحادات من إعداد التصنيف لتحديد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد واعتماده مبدئياً من مجلس الإدارة وإرساله الى اللجنة الأولمبية المصرية للإعتماد النهائى ونشره بمقر الإتحاد واستنفاذ المدة القانونية للطعن عليه في حالة رغبة أي من الهيئات في ذلك تمهيداً لدعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للإتحادات الرياضية الذين أسفر التصنيف بإعطائهم حق التصويت فى الجمعية العمومية العادية ( أعضاء عاملين بالجمعية العمومية ) طبقاً للقانون واللوائح .

لذا نرجو من سيادتكم إرسال التصنيف الخاص بإتحادكم الموقر في حالة انتهاء الموسم الرياضي الخاص بالإتحاد والأوراق الخاصة باحتساب النتائج (سجلات نتائج البطولات) لإعتماد التصنيف بعد إعتماده المبدئى من مجلس إدارة الإتحاد .

وفي حالة عدم انتهاء الموسم الرياضي برجاء إخطارنا بتاريخ انتهاء الموسم ليتسنى لنا متابعة تاريخ البدء بالتصنيف والإعداد لذلك مقدمًا.

وذلك حتى تتمكنوا سيادكم من دعوة الجمعية العمومية العادية للموسم الجديد للانعقاد".