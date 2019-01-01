بوتين وزيلينسكي يناقشان الصراع في شرق أوكرانيا عشية وقف إطلاق النار

قال مكتبا الرئاسة في روسيا وأوكرانيا يوم الأحد إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا الصراع في شرق أوكرانيا وعبرا عن دعمهما لوقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 27 يوليو تموز.

وتوصل مفاوضون من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا من أواخر يوليو تموز، الأمر الذي يوقف صراعا عسكريا أودى بحياة ما يزيد على 13 ألف شخص منذ عام 2014.

وقال مكتب زيلينسكي ”اتفق الزعيمان على الحاجة للتطبيق العاجل لإجراءات إضافية من أجل دعم نظام وقف إطلاق النار في منطقة دونباس“، في إشارة لشرق أوكرانيا.

وصعد زيلينسكي إلى السلطة العام الماضي واعدا بإنهاء الصراع. ومنذ ذلك الحين اتخذت أوكرانيا وروسيا بعض إجراءات بناء الثقة التي شملت تبادل أسرى وانسحاب القوات على مراحل في مناطق محددة.

أبلغ بوتين زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن قرار أوكرانيا إجراء انتخابات محلية في 2020 يتناقض مع اتفاقات مينسك للسلام التي تهدف لحل الصراع.

وتعتزم كييف إجراء انتخابات محلية في أكتوبر تشرين الأول في أنحاء البلاد باستثناء منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني قال لبوتين إن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لإطلاق سراح أوكرانيين محتجزين في شرق البلاد وفي شبه جزيرة القرم وفي روسيا.