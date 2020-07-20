اليونيفيل تدعو إلى التحلي بضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينينتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يتواصل الميجور جنرال ستيفانو ديل كول (قائد اليونيفيل) مع الطرفين لتقييم الوضع وخفض التوتر".

وذكرت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن جيش إسرائيل قام "بتحييد" فرقة مسلحة من حركة حزب الله اللبناني، التي تفيد المزاعم بأن عناصر منها حاولوا إطلاق النار على دبابة إسرائيلية أو حاولوا التسلل إلى إسرائيل.

وأكدت مصادر مقربة من حزب الله أن الحركة الشيعية الموالية لإيران نفذت هجوما على دورية إسرائيلية في جنوب لبنان.