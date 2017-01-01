المرصد: نزوح للأهالي بعد قصف فصائل موالية لتركيا لبلدة بريف الحسكة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عددا من الأهالي نزحوا بعد قصف الفصائل الموالية لتركيا لبلدة أبو رأسين بريف الحسكة لأول مرة منذ أشهر.

وقال المرصد ومقره لندن، اليوم الاثنين، إن الفصائل الموالية لأنقرة نفذت قصفا صاروخيا على بلدة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، حيث جرى استهداف البلدة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى لإصابة مواطنة.

وأضاف أن قوات الجيش السوري ردت عقب ذلك وقصفت أماكن سيطرة الفصائل في ريف المنطقة، في حين شهدت البلدة نزوح عدد من الأهالي بعد القصف.

وأفادت وسائل إعلام سورية أمس، بمقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمحافظة الحسكة.