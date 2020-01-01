وزير الخارجية الألماني يطالب حزبه بتقديم مرشح للمستشارية

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حزبه الاشتراكي الديمقراطي، بالعمل من الآن على الدفع بمرشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم تدني شعبية الحزب في استطلاعات الرأي.

وقال ماس، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "عدم القيام بذلك سيكون بمثابة تقزيم للنفس.. لا ينبغي لنا تكرار الأخطاء القديمة: في الحملات الانتخابية الأخيرة كان تسمية مرشح المستشارية بداية النهاية في كثير من الأحيان.. يمكننا القيام بذلك على نحو أفضل بالتأكيد".

وذكر ماس، أن حزبه لن يرتكب خطأ إثارة جدل حول مرشح في وقت تنشغل فيه البلاد تماما بكورونا.

وفي إشارة إلى وزير المالية ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، قال ماس:" لدينا نائب مستشارة ممتاز.. هناك كثيرون يثقون في قدرته على أن يكون مستشارًا.. وأنا أيضًا".