هند صبري تستعين بحكمة ويل سميث في الحياة

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة جديدة لها وهي تبتسم ابتسامة كبيرة وعلقت مستعينة بإحدي جمل الفنان العالمي ويل سميث"

" اجعل ابتسامتك تغير العالم. لا تجعل العالم يغير ابتسامتك".

علي صعيد اخر تصور حاليا الفنانة هند صبري تصوير مشاهدها في مسلسل"هجمة مرتدة" الذي يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته أحمد عز و هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.