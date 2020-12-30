مسابقة بين الجمهور عن أحدث كليباتها.. والفائز يلتقي بمطربة "شمس الوصل" مباشرة في أول ظهور لها بعد الحمل، تطل الفنانة غادة رجب علي جمهورها "لايف" عبر قناة "عدسة١٣"، التي تبث على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويعد هذا هو أول "لايف" تجريه غادة رجب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأول لقاء تجريه منذ عام كامل، لتغيبها بسبب ظروف الحمل.



تتحدث غادة رجب خلال لقائها عن مشوارها الفني والجديد الذي ستقدمه للساحة الفنية الفترة القادمة، ومشاعر الأمومة.

اللقاء تجريه لينا سراج منتجة احدث اغاني غادة رجب" شمس الوصل"، ومالكة قناة " عدسة ١٣"، ولها تجربة متفردة في تقديم البرامج، من خلال برنامج مسابقات تقدمه عبر حسابها الرسمي علي موقع "إنستجرام".



ومن المقرر أن يشهد لقاءها غدا مع المطربة غادة رجب، عرض كليب أغنية "شمس الوصل" التي غنتها "رجب" باللهجة الخليجية، ثم طرح عدد من الأسئلة عن الكليب للجمهور، والفائز سيكون له حظا في مقابلة الفنانة غادة رجب.



جدير بالذكر أن أغنية «شمس الوصل»، كلمات بدر بن شايق، وألحان عبد الله عبود، وتوزيع محمد كمال، ومن إنتاج L1 For Media Production، وحققت فور طرحها نجاحا كبيرا.



وسبق وأن قدمت غادة رجب 6 أغاني باللهجة الخليجية، وحققت نجاحا كبيرا، وأبرزها أغنية «يحتاجني».











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