 إصابة واعتقال 9 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة واعتقال 9 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 11:12 ص

أصيب ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا مقام يوسف شرق نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي بينهم صحفي.

كما أصيب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات مدينة جنين، تخللها اعتقال فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطيني من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

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