الهند تسجل 29 ألفا و689 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي يلامس 31 مليونا و441 ألفا

أعلنت الهند تسجيل 29 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و440 ألفا و951 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /الثلاثاء/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 415 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 421 ألفا و382 حالة.

وأفادت الوزارة إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و621 ألفا و469 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 398 ألفا و100 حالة.