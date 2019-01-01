علي هاشم: رنيم الجداوي إضافة قوية لـ«سيدات سلة الأهلي»

أكد علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن رنيم الجداوي المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق، إضافة كبيرة لفريق «سيدات السلة» في الموسم الجديد.

وقال علي هاشم: «رنيم الجداوي لاعبة مميزة، وأحد عناصر المنتخب الوطني، والمفاوضات معها بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل تدعيم صفوف سيدات سلة الأهلي، ولم يستغرق التفاوض معها وقتًا طويلًا».

وأضاف: «الموسم المقبل سيكون صعبًا، خاصة بعدما قامت كل الفرق بتدعيم صفوفها، وضمت محترفات أجنبيات من المستوى المميز، والمنافسة في كل البطولات ستكون قوية بين جميع الأندية». وواصل: «كل نادٍ له صفقات محددة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة، بخلاف المحترفة الأجنبية، وقمنا بتدعيم صفوف الأهلي بالعدد المسموح به».

واختتم علي هاشم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الأهلي على دعم الفريق، وأكد أن الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بكل البطولات.

وكان الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم فريق «سيدات سلة الأهلي» لمدة ٤ مواسم مقبلة.