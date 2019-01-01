علي هاشم: رنيم الجداوي إضافة قوية لـ«سيدات سلة الأهلي»

أكد علي هاشم، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن رنيم الجداوي المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق، إضافة كبيرة لفريق «سيدات السلة» في الموسم الجديد.
وقال علي هاشم: «رنيم الجداوي لاعبة مميزة، وأحد عناصر المنتخب الوطني، والمفاوضات معها بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل تدعيم صفوف سيدات سلة الأهلي، ولم يستغرق التفاوض معها وقتًا طويلًا».
وأضاف: «الموسم المقبل سيكون صعبًا، خاصة بعدما قامت كل الفرق بتدعيم صفوفها، وضمت محترفات أجنبيات من المستوى المميز، والمنافسة في كل البطولات ستكون قوية بين جميع الأندية». وواصل: «كل نادٍ له صفقات محددة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة، بخلاف المحترفة الأجنبية، وقمنا بتدعيم صفوف الأهلي بالعدد المسموح به».
واختتم علي هاشم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جمهور الأهلي على دعم الفريق، وأكد أن الجهاز الفني ولاعبات «سيدات سلة الأهلي» سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بكل البطولات.
وكان الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع رنيم الجداوي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم فريق «سيدات سلة الأهلي» لمدة ٤ مواسم مقبلة.