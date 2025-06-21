انطلقت في القاهرة، اليوم السبت، الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية لطلبة فلسطين من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في مصر حاليًا للعام الراهن 2024-2025 ؛ وذلك للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين؛ نتيجةً لاستمرار حرب الإبادة الجماعية الممنهجة على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وحرص السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح على القيام بجولة تفقدية على لجان الامتحانات في المدارس الأربعة، ناقلًا تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للطلبة والمراقبين ولجان الامتحانات، مؤكدا حرص فلسطين قيادة وحكومة على تذليل كل الصعاب على طلبة فلسطين من أجل إتمام مسيرتهم العلمية.

وأكد السفير دياب اللوح حرص القيادة والحكومة الفلسطينية على بذل كافة المساعي لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، مؤكدا استمرار جهود فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة للعمل سويا في خلية ادارة الأزمات من أجل استمرار العملية التعليمية لأبناء فلسطين في كافة المراحل الدراسية والتيسير عليهم لاستكمال مسارهم العلمي.

وأوضحت السفارة أنه قد تقدم قرابة ١٦٥٠ طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من ٦٢٠ يوماً بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير اللوح أن إقامة الامتحانات لهذا العدد من أبنائنا وفي هكذا ظروف يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وتشبث شعبنا بمستقبل أبنائه وحرصهم على بناء غدٍ مشرق، مشيرًا إلى أن حرمان طلاب الثانوية العامة من أبناء قطاع غزة للعام الثاني على التوالي يمثل خسارة من نتائج حرب الإبادة .

وأعرب السفير دياب اللوح عن خالص الشكر باسم القيادة الفلسطينية للقيادة المصرية والحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم وأجهزة الدولة المصرية العاملة على كافة المستويات والتي لم تتوانَ عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة.

جدير بالذكر أنه يستمر عقد امتحانات الدورة الأولى حتى ٩ يوليو المقبل ، ويشرف على سير عملية الامتحانات وفدٌ من وزارة التربية والتعليم العالي، وكادر قسم الشئون الثقافية بسفارة دولة فلسطين، وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في مصر .

وتعقد الامتحانات في أربعة مدارس حكومية مصرية على النحو التالي : طلبة الفرع العلمي (إناث) مدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم صالح ، وطلبة الفرع الأدبي (إناث) مدرسة عبد العزيز السيد ثانوي، وطلبة الفرع العلمي (ذكور) المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وطلبة الفرع الأدبي (ذكور) وطلبة فرع الريادة والأعمال (ذكور وإناث) وطلبة الفرع الشرعي (ذكور وإناث) وطلبة الفرع الصناعي (ذكور وإناث) وطلبة الاقتصاد المنزلي (إناث) مدرسة الشهيد طارق أسامة أحمد نور.