انتشال جثة ثاني غريق بشاطئ فريسكا بميامي في الإسكندرية

انتشل فريق إنقاذ تابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بالتعاون مع متطوعين "غواصين الخير"، مساء اليوم الإثنين، جثة الشاب أحمد فتحي أبو الحسن، والذي كان برفقة صديقه أحمد ياسر متولي، ولقيا مصرعهما غرقَا، إثر نزولهما في مياه البحر للاستحمام بشاطئ "فريسكا" منطقة ميامي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، حول إشارة من شرطة النجدة، تفيد ورود بلاغًا من المصطافين بغرق شخصين في مياه البحر.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ، إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أنه أثناء استحمام الشابين، الطبيبين، سحبتهما الأمواج إلى داخل مياه البحر، ولم يستطيعا مجابهة التيار.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة الثانية إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.