يونس مرسي يتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة

يستعد المطرب الشاب يونس مرسى، لتسجيل أغنية جديدة من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر أمير محروس.



وأكد يونس في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون مع عزيز الشافعي وإن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور ويرفض الإفصاح عن اسمها حاليا لتكون مفاجأة الجمهور وسيتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب.



وكان قد طرح المطرب يونس مرسى، ديو مع جوهرة بعنوان "مبقتش تحبني" من كلمات أحمد جابر، وألحان وتوزيع مصطفي أبو عبير، وإخراج معتز راغب.



وأيضا طرح له مؤخرا اغنية بعنوان "حياة جديدة"، وهي من كلمات الشاعر أحمد شكرى، ومن ألحان وتوزيع موسيقي لمونتى، تم طرحه علي يوتيوب والقنوات الفضائية.