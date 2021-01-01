ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميني باص الساحل الشمالي إلى 5 وفيات وإصابة 20 آخرين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 20 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، أمام قرية جلالة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور أحمد البلتاجي، تلقى إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي، بوصول 4 جثث هامدة هم: "علي محمد علي عطية 25 عاما، ورمضان علي عطية 36 عاما، ومحمود محمد أحمد 15 عاما، وفاطمة إبراهيم علي 40 عاما، وشيماء علي عبده 23 عاما"، كما استقبل المستشفى 20 مصابًا آخرين، ويخضعون الملاحظة بالمستشفى.

وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة، التي طلبت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح حول ظروف وملابسات الحادث، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى الضبعة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.