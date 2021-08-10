البرلمان الأوكراني يؤيد ترشيح أندريه كوستين في منصب المدعي العام

أيدت لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بأنشطة إنفاذ القانون مشروع قرار قدمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي "بشأن منح الموافقة على تعيين أندريه كوستين في منصب المدعي العام لأوكرانيا".



وأعلنت المتحدثة باسم حزب "خادم الشعب" الأوكراني يوليا باليتشوك، تأييد البرلمان الأوكراني لترشيح أندريه كوستين لمنصب المدعي العام الجديد، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.



وكان زيلينسكي، قد قدم في وقت سابق اليوم، مشروع قرار إلى البرلمان بشأن الموافقة على تعيين كوستين في منصب المدعي العام الأوكراني، وتم تفويض فيدير فينيسلافسكي، ممثل الرئيس في المحكمة الدستورية، بتقديم الاقتراح في جلسة عامة للبرلمان.