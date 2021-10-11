ذكرت المتحدثة الرئاسية في الفلبين، تريكسي كروز، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سوف يزور المناطق المتضررة من زلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر وقع اليوم الأربعاء في شمال البلاد، عندما يكون ذلك آمنا بالنسبة له.



ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت أنجلس إن الرئيس، الذي ينحدر من شمال الفلبين، أصدر أوامر بنشر فرق إنقاذ وإغاثة في مقاطعة أبرا، حيث توجد بلدة لاجانجيلانج، مركز الزلزال.



وضرب الزلزال القوي شمالي الفلبين، بما في ذلك منطقة العاصمة اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وحدوث انهيارات أرضية وألحق أضرارا بالمباني. وأفاد مسؤولون بأنه تم إجلاء الأبراج الشاهقة بمنطقة العاصمة.



وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض المناطق انقطعت عنها الكهرباء والاتصالات.



وذكر نائب حاكم مقاطعة أبرا، جوي بيرنوس لبرنامج إخباري تلفزيوني: "نشعر بهزات ارتدادية كل 15 دقيقة. لا يزال الأشخاص خارج منازلهم".



وأضاف بيرنوس أن جزءا من المستشفى الإقليمي انهار، مما أدى إلى إجلاء المرضى.



وتم تسجيل الزلزال الساعة 0843 بالتوقيت المحلي. ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).



وتقع الفلبين في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.