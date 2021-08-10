رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: سأقترح على الرئيس العفو عن وريث سامسونج

قال رئيس الوزراء هان ديوك - سو، اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الرئيس يون سيوك-يول العفو عن وريث سامسونج لي جيه-يونج، وهو حاليا قيد الإفراج المشروط عن عقوبة بالسجن بتهمة الرشوة والاختلاس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن هذا جاء أثناء رد هان على سؤال خلال جلسة استجواب برلمانية حول ما إذا كان لديه أي نية لتقديم عفو عن "لي" ورئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه شين دونج-بين وغيرهما من رجال الأعمال التنفيذيين، حيث قال "سأقترح هذا" ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمنح الرئيس عفوا بمناسبة يوم التحرير 15 أغسطس.

يعد "لي"، نائب رئيس سامسونج هو أحد أكثر المستفيدين المحتملين، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق لي ميونج-باك.

حكم على "لي" بالسجن عامين ونصف بسبب قضية رشوة تورطت فيها الرئيسة الأسبق بارك كون - هي وأفرج عنه بشكل مشروط في أغسطس من العام الماضي. وسيظل خاضعا لبعض القيود حتى بعد انتهاء فترة سجنه في 29 يوليو، مما دفع دوائر الأعمال المحلية للمطالبة بإعفائه من جميع هذه القيود أيضًا.

وتلقى شين عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة تتعلق بالرئيسة السابقة بارك كون هيه.

عادة ما يتلقى كبار المديرين التنفيذيين للشركات في كوريا الجنوبية، المعروفين باسم "تشايبول" عفوًا رئاسيًا خاصًا عن جرائم اقتصادية بحجة أن عودتهم ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وعند سؤاله عن عفو محتمل عن "لي" الأسبوع الماضي، قال الرئيس يون: "منذ الماضي، هناك مبدأ عدم التحدث عن العفو على الإطلاق، مثل إلى أي مدى ممكن تطبيقه".