تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى

أسفرت حملة من تموين زفتى بالغربية، على المخابز فى نطاق المركز والمدينة، عن تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، خلال 24 ساعة.



ونظمت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تفتيشا على المخابز فى مركز زفتى، وحررت 13 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.



وتم إحالة المحاضر والمخالفات المرصودة للنيابة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخابز المخالفة.