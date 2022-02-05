إسرائيل ترسل وفدا إلى موسكو لبحث قضية وكالة سخنوت اليهودية للهجرة

يعتزم وفد إسرائيلي الذهاب إلى موسكو، اليوم الأربعاء، للتباحث بشأن إغلاق وكالة «سخنوت» اليهودية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قضية وكالة «سخنوت» لهجرة اليهود يتم النظر فيها الآن على المستوى القانوني.

وأعربت الوزارة عن أسف موسكو من المواقف غير البناءة لإسرائيل والسياسة التي تنتهجها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موقف تل أبيب من الوضع في أوكرانيا.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إسرائيل لدعمها للسلطات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر قضائية في موسكو أن القضاء سينظر في استئناف إدارة موسكو بشأن تصفية منظمة «سخنوت» اليهودية غير الربحية المستقلة.

وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية (سخنوت)، حيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 يوليو الجاري.