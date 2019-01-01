 الأردن يدين اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الأردن يدين اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 1:51 م | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 1:52 م

أدان الأردن، اليوم الخميس، اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك في القدس، وحذر من التبعات الخطيرة لذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن "اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته وممارسات المتطرفين تمثل خطوة استفزازية وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واقتحم بن جفير المسجد الأقصى المبارك، رفقة عدد من المستوطنين، بحماية أمنية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، وهو ثالث اقتحام للوزير اليميني المتطرف منذ توليه منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو، بداية العام 2023.

وأدانت وزارة شئون القدس الفلسطينية، اليوم الخميس، الاقتحام المتجدد لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى، معتبرة إياه استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


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