وفد حكومي يوناني يزور جنوب سيناء لافتتاح النادي اليوناني بدهب وبحث تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر

زار كونستاندينوس فلاسيس، ممثل الحكومة اليونانية، ونيكوس باباجيورجيو، سفير اليونان في مصر، وبولي أيوانو، سفيرة قبرص، وإيوانيس كوستاندانوس، وزير المحليات اليونانية، محافظة جنوب سيناء لافتتاح النادي اليوناني بمدينة دهب، بدعوة من توني كاراميس، نائب رئيس النادي اليوناني في مصر.

والتقى الوفد اليوناني بمحافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، على هامش افتتاح النادي، وبحث المحافظ مع الجانب اليوناني سبل تنشيط الحركة السياحية اليونانية إلى جنوب سيناء، معبرًا عن سعادته بالزيارة، معلنًا تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتدعيم العلاقات المصرية اليونانية.

وعقب الافتتاح، قام الوفد اليوناني بزيارة دير سانت كاترين بصحبة توني كازاميس، الذي أكد أن النادي اليوناني بمدينة دهب سيكون بمثابة استراحة للحجاج اليونانيين الذين يزورون الدير لأداء شعائرهم الدينية، مشيرًا إلى أن دهب تقدم تجربة سياحية استثنائية بفضل الرحلات البحرية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تجعلها مدينة مميزة على مستوى العالم.

وأضاف كازاميس أن الشعب اليوناني يُكن حبًا كبيرًا لمصر عامة، وجنوب سيناء بشكل خاص، لما تتميز به من أجواء ساحرة تساعد على الاسترخاء والمغامرة في آنٍ واحد.

وعلى هامش الزيارة، استضاف توني كازاميس الوفد اليوناني في زيارة لمنتجع كوين شرم، حيث التقوا الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، الذي رحّب بالضيوف، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالود والرغبة في تنشيط الحركة السياحية المتبادلة.

وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، هناك تنامٍ ملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية، وتوافق في الآراء تجاه القضايا المختلفة، وكذلك تبادل في الزيارات، كان آخرها زيارة الرئيس السيسي لليونان بداية هذا الشهر، والتي أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات.

وأوضح عبد اللطيف أن السياحة اليونانية والقبرصية ستتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في سانت كاترين لزيارة الدير والتعرف على مشروع "التجلي الأعظم" الذي قارب على الانتهاء من تنفيذه، مؤكدًا أن لدينا فرصًا قوية لتنشيط السياحة اليونانية لسانت كاترين واستثمار العودة للجذور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقّع مؤخرًا مع نظيره اليوناني على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات مختلفة، مما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر عمقًا واتساعًا.

كما أوضح عبد اللطيف أن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، بحث في وقت سابق مع وزيرة السياحة اليونانية مقترحًا حول إمكانية الترويج والتسويق السياحي المشترك لمنتج السياحة الثقافية في البلدين في عدد من الدول والأسواق السياحية، مضيفًا أن السياحة اليونانية ستشهد طفرة في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين واستثمار "سياحة الجذور"، التي ستنعكس بشكل إيجابي كبير على زيادة السياحة اليونانية بالإسكندرية والقاهرة، وستمتد بشكل تدريجي إلى جنوب سيناء بشكل عام.