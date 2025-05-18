 الأرصاد الجوية الماليزية تصدر تحذيرا من العواصف الرعدية في 13 ولاية وكوالالمبور - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 1:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد الجوية الماليزية تصدر تحذيرا من العواصف الرعدية في 13 ولاية وكوالالمبور

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 1:25 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 1:25 م

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية، تحذيرا من هبوب عواصف رعدية لعدد 13 ولاية، بالإضافة إلى كوالالمبور العاصمة، تسري حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد، بأن ولاية بيرليس بأكملها تم وضعها في حالة تأهب. أما في ولاية قدح، فمن المتوقع أن تتأثر بعض المناطق بالعواصف الرعدية.

كما يشمل التحذير بولاو بينانج. ومن المتوقع أن تشهد بيراك طقسا سيئا. وتم وضع منطقة جوا موسانج في كيلانتان، في حالة تأهب.

أما في تيرينجانو، فمن المتوقع أن تواجه مناطق مثل هولو تيرينجانو ودونجون وكيمانان ظروفا معاكسة.

ومن المتوقع أن تواجه مناطق في سيلانجور، إلى جانب كوالالمبور، طقسا قاسيا.

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