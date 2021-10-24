واصلت حملة 100 يوم صحة عملها لليوم الثاني على التوالي، بتوقيع الكشف الطبي على العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح، والتي يستفيد منها الموظفين، بتقديم أوجه الرعاية للعاملين بالمركز والاستفادة من المبادرات الرئاسية.



وشارك عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، في حملة 100 يوم صحة بتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات من خلال الفريق الطبي بمديرية الصحة بمطروح؛ للكشف الطبي وسحب العينات لتحليل مرض السكر، وقياس ضغط الدم للعاملين، وذلك بمقر ديوان مجلس المدينة.



وتتضمن الحملة تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.



وأشار إلى أن الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان.



كما تم توقيع الفحص على جميع العاملين وفي مختلف الادارات والمكاتب، ووفقًا لجداول زمنية مسبقة.



وتم إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.