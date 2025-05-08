 أبوريدة يكرم العاملين ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

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حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة على تكريم العاملين بالبطولة من الاتحادين الأفريقي والمصري.

جاء هذا التكريم في حضور المهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة، بعد الجهود المضنية المبذول لخروج البطولة بالشكل الأمثل.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 20 عاماً، بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم الاستضافة.

وتتواصل فعاليات البطولة اليوم الخميس حيث يلتقي منتخبا جمهورية أفريقيا الوسط مع غانا على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ولحساب نفس المجموعة يلتقي منتخبا السنغال وجمهورية الكونغو بالمجموعة الثالثة أيضا.

ويلتقي المنتخب المصري مساء الجمعة مع نظيره التنزاني في المجوعة الأولى للبطولة.