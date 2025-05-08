جيش الاحتلال يزعم الهجوم على موقع لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على موقع لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور «الشقيف» جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل على موقع في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله.

وأضاف: «خلال الغارة، تم استهداف مخربين، وسائل قتالية، وآبار. يُعد هذا الموقع جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وقد خرج عن الخدمة نتيجة غارات الجيش»، بحسب مزاعمه.

وادعى أن «وجود هذا الموقع والنشاط الإرهابي فيه يُشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين دولة إسرائيل ولبنان»، وفقًا لتعبيره.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح، جرّاء الغارات الإسرائيلية على النبطية جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ اعتبارًا من الحادية عشرة والربع من صباح اليوم، عدوانًا جويًا واسعًا على منطقة النبطية.

ونوهت أن الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة وعلى دفعتين، مستهدفًا الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات: كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفررمان.

وأشارت إلى أن معظم الغارات تركزت على أحراج علي الطاهر والموقع الأثري السابق، وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب.

وذكرت أن الانفجارات أثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين؛ الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب.

كما تسببت حالة الهلع بازدحام سير في الطرقات، وأقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها، فيما عبرت عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة.