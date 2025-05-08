البورصة المصرية تواصل الاستقرار في المنطقة الحمراء

واصلت البورصة المصرية الاستقرار في المنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي، لكن بخسائر محدودة مقارنة بجلسة أمس الأربعاء. وهبط المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر نسبة كبيرة أمس، حيث تراجع بنحو 1.4%، ما دفعه للنزول أسفل 32 ألف نقطة مجددًا، تحت تأثير عمليات جني أرباح واسعة بعد مكاسب ملحوظة حققتها البورصة في معظم الجلسات العشر الأخيرة تقريبًا.

وفي جلسة الثلاثاء، ارتفع المؤشر الرئيسي بصورة محدودة لم تتجاوز 0.23%، بعد انخفاض محدود في جلسة الإثنين بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 32211.75 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع في جلسة الأحد، أول تعاملات الأسبوع، محققة مكاسب ملحوظة. وصعد المؤشر الرئيسي "إي جي أكس 30" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 32351.66 نقطة.

وحققت البورصة مكاسب مرتفعة نسبيًا الأسبوع الماضي، وخلال شهر أبريل. ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي فقط، بسبب تحسن الأوضاع العالمية بقيادة الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر الرئيسي في أبريل بنسبة 0.3%، مقابل 1.5% خلال الأسبوع الماضي.