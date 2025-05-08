473 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة في آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 106 شهداء، و367 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و760 شهيدًا، و119 ألفًا و264 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2651 شهيدًا، و7223 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.