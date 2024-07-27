حماس: الاحتلال يستخدم قنابل أمريكية أمام مرأى العالم ويتحجج بالمقاومة في المجازر

حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسئولية استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستخدم القنابل الأمريكية "أمام مرأى ومسمع العالم".

وقالت حماس، اليوم السبت، إن "جيش الاحتلال الفاشي يستخدم الذريعة المفضوحة بوجود عناصر من المقاومة في كل مرة يرتكب فيها مجزرة بشعة ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء، وآخرها ما حدث في مدرستي السيدة خديجة وأحمد الكرد في دير البلح"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وحملت الحركة، في، بيان الإدارة الأمريكية المسئولية كاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر الدعم السياسي والعسكري المقدم للحكومة الإسرائيلية.

وأضافت ح أن جيش الاحتلال يستخدم القنابل الأمريكية أمام مرأى ومسمع العالم، لارتكاب أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية ضد أطفال ونساء في مراكز النزوح.

من جانبه، ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنهم وثقوا "استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًّا وإصابة 100 آخرين بقصف نفذته الطائرات الإسرائيلية، بعد ظهر السبت، استهدف مدرسة "خديجة" التي تؤوي آلاف النازحين في دير البلح وهي ضمن المنطقة التي تدفع إسرائيل السكان للنزوح إليها".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن السيناتور الأمريكي كريس ميرفي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتحدث عن خطة طويلة الأجل للفلسطينيين لأنه تخلى عن فكرة الدولة الفلسطينية.