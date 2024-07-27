القسام: قصف قوات العدو في تل الهوى وجحر الديك بالهاون

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم السبت، إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة وشمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام إنهم استهدفوا "ناقلة جند صهيونية حولها جنود بقذيفة الياسين 105 وأوقعناهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت كتائب القسام أن مقاوميها استهدفوا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

كما كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا و103 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39 ألفا و258 شهيدا و90 ألفا و589 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.