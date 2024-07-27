في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تعيين مانديسا مايا كرئيسة للمحكمة العليا بالبلاد لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب القضائي الرفيع الذي شغله الرجال منذ عام 1910 عندما تم تأسيسه، كما أن الرئيسة الحالية للقضاء كانت أول امرأة تشغل عدة مناصب هامة في نفس الوقت داخل السلطة القضائية بجنوب إفريقيا.

ويأتي هذا القرار عقب مفاوضات مع لجنة الخدمة القضائية، التي رشحت مانديسا للوظيفة بسبب أهميتها التاريخية حيث عملت كقاضية لأكثر من عقدين، وفقًا لما جاء في قرار الرئيس رامافوزا.

ولاتزال مانديسا تعمل حاليًا كنائبة رئيسة القضاة، لكنها ستتولى منصبها الجديد بحلول الأول من سبتمبر، خلفًا لرايموند زوندو الذي ستنتهي فترة ولايته في اليوم السابق.

ولدت مانديسا مايا في 20 مارس 1964، وهي شخصية سياسية وقضائية بارزة في جنوب أفريقيا، وحققت إنجازات هامة خلال مسيرتها المهنية.

وبدأت القاضية مانديسا مسيرتها الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست قانون العمل، وتسوية المنازعات البديلة، والقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة ديوك بولاية كارولاينا الشمالية، بمنحة مؤسسة فولبرايت الأمريكية، وبعد عودتها إلى جنوب أفريقيا، شغلت منصب مستشارة قانونية مساعدة للدولة في مثاثا من عام 1991 إلى 1993، وخلال هذه الفترة عملت أيضًا كمحاضرة قانون بدوام جزئي في جامعة ترانسكي بجنوب افريقيا.