وزير الخارجية الروسي: الغرب يتجاهل موقفنا بشأن أوكرانيا ويتوقع استسلامنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن الدول الغربية تتجاهل الموقف الروسي بشأن أوكرانيا وتتوقع استسلامنا، مشددا على أن بلاده لن تستسلم أبدا.

وانتقد لافروف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" - تصريحات مستشار ألمانيا أولاف شولتس بشأن العدول عن نشر صواريخ أمريكية على أراضي بلاده مقابل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق.

وعن خطة نشر الصواريخ الأمريكية فوق أراضي ألمانيا، قال وزير الخارجية الروسي إن شولتس لم يخف حتى أن نشر الصواريخ هو مبادرة أمريكية، مضيفا أنه بالنسبة للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي يخططون الآن لتسليمها إلى ألمانيا، لم يسأل شولتس عما إذا كان الألمان راضين عن هذا النشر من عدمه؟