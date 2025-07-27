بوتين: المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا ومصالحها الوطنية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" التهنئة بمناسبة عيد البحرية، منوها إلى أن المهمة الأساسية للبحرية، هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وقال بوتين، في كلمة تهنئة وجهها للمشاركين في المناورات عبر الفيديو: "أهنئكم بيوم البحرية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف الرئيس بوتين أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وقال بوتين إن الهدف الأساسي للتدريبات هو إتقان وحدات ومفارز الأسطول لعمليات صد أي هجوم من البحر، وحل مجموعة كاملة من المهام الأكثر تعقيدا وغير القياسية والعملياتية والتكتيكية وغيرها من المهام القريبة من القتال، مع الأخذ بالاعتبار الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل تحسين مستوى التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن، والوحدات الساحلية والجوية التابعة للبحرية الروسية.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبرج.