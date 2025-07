الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن هدن إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات

رحب المنسق الأممي للشئون الإنسانية توم فليتشر، بالإعلان عن هدن إنسانية في غزة؛ للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن الأمم المتحدة تتواصل مع فرقها الميدانية؛ التي ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجوعى، خلال هذه الفترة.

وأعلنت قوات الاحتلال فرض «هدنة إنسانية» مؤقتة في عدد من مناطق قطاع غزة، بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وحتى ساعات المساء، وذلك تحت وطأة ضغوط دولية متزايدة ومع تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد جاء القرار بعد اجتماع مصغّر ضم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها يسرائيل كاتس، ووزير خارجيتها جدعون ساعر، إلى جانب مسئولين أمنيين وسياسيين، حيث تقرر إعلان «هدنة إنسانية» تشمل عدداً من التجمعات السكانية، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، تعليق العمليات العسكرية في ثلاث مناطق بقطاع غزة، وذلك «لأغراض إنسانية» وضمن فترة زمنية محدّدة.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، اليوم الأحد، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع

Welcome announcement of humanitarian pauses in Gaza to allow our aid through. In contact with our teams on the ground who will do all we can to reach as many starving people as we can in this window.