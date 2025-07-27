 رسميا.. لوهافر الفرنسي يعلن الاستغناء عن كوكا - بوابة الشروق
الأحد 27 يوليه 2025 6:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

رسميا.. لوهافر الفرنسي يعلن الاستغناء عن كوكا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 6:38 م

أعلن نادي لوهافر الفرنسي الاستغناء عن مهاجمه أحمد حسن كوكا بعد تجربة قصيرة مع الفريق، وسط أنباء عن عروض عربية للاعب واهتمام من الأهلي.

وكان كوكا، صاحب الـ32 عامًا، انضم لصفوف لوهافر في يناير الماضي بصفقة انتقال حر قادما من ريو آفي البرتغالي.

وكتب النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، الأحد، «كوكا الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2025، سيغادر صفوف لوهافر».

وأضاف: «قضى كوكا فترة قصيرة، ولكن أدى المطلوب منه بامتياز».

ولعب كوكا مع لوهافر 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف في الفوز على ليل 2-1 والفوز على لانس 4-3 والتعادل مع موناكو 1-1.

وارتبط اسم كوكا خلال الفترة الأخيرة بالانتقال للأهلي لتعويض رحيل وسام أبو علي، فيما تحفظ المدرب الإسباني للأهلي خوسيه ريفيرو على الصفقة.

كما ذكرت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك