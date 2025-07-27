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أعلن نادي لوهافر الفرنسي الاستغناء عن مهاجمه أحمد حسن كوكا بعد تجربة قصيرة مع الفريق، وسط أنباء عن عروض عربية للاعب واهتمام من الأهلي.

وكان كوكا، صاحب الـ32 عامًا، انضم لصفوف لوهافر في يناير الماضي بصفقة انتقال حر قادما من ريو آفي البرتغالي.

وكتب النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، الأحد، «كوكا الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2025، سيغادر صفوف لوهافر».

وأضاف: «قضى كوكا فترة قصيرة، ولكن أدى المطلوب منه بامتياز».

ولعب كوكا مع لوهافر 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف في الفوز على ليل 2-1 والفوز على لانس 4-3 والتعادل مع موناكو 1-1.

وارتبط اسم كوكا خلال الفترة الأخيرة بالانتقال للأهلي لتعويض رحيل وسام أبو علي، فيما تحفظ المدرب الإسباني للأهلي خوسيه ريفيرو على الصفقة.

كما ذكرت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.