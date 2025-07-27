عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق أمينا للجنة الخطة والموازنة بحزب الجبهة الوطنية

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أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق، أمينًا لأمانة الخطة والموازنة بالحزب، وذلك بعد اجتماع لجنة اختيار القيادات واستقرارها على ترشيحه للمنصب.

وجاء القرار بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، ومراجعة اللائحة الأساسية للحزب، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الخاصة بتنظيم العمل الحزبي.

كما أخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب رسمياً بهذا الاختيار، مؤكدًا التزامه بالإجراءات القانونية واللائحية في تعيين القيادات الجديدة داخل هيكله التنظيمي.