نجاح عملية فصل التوأم الملتصقين السوريين سيلين وإيلين في السعودية

نجحت عملية فصل التوأم الملتصقين السوري "سيلين وإيلين" عبدالمنعم الشبلي، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي اليوم الأحد أن أُسرة التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" كانت لاجئة في لبنان، وحملت والدتهما بتوأمٍ من ثلاث أجنة منهما طفلتان ملتصقتان وطفل سليم وغير ملتصق، في حين جرت ولادتهما بعملية قيصرية في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، مشيرًا إلى أن التوأم يبلغان من العمر سنة و(5) أشهر، ويبلغ وزنهما مجتمعين (14) كيلوجرامًا.

وأبان الدكتور الربيعة، أن هذه العملية تُعد الرابعة لفصل توائم ملتصقة من سوريا، ورقم (66) ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من (35) عامًا، وغطى (27) دولة، ودرس (150) حالة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا التخصص الطبي النادر، بدعم ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.