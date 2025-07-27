قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، صباح الأحد، إن «مدريد مستعدة لإرسال كل ما يلزم إلى قطاع غزة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «سأدين التجويع والقتل في غزة أمام الجمعية العامة غدا، وأدعو إلى دولة فلسطينية وحل الدولتين».

ونوه أن «المجاعة في غزة عار مخز، وتؤدي إلى وفاة العشرات يوميًا»، محذرًا من أن 100 ألف طفل و40 ألف رضيع في غزة معرضون لخطر الموت.

وشدد على أهمية سماح إسرائيل بمرور جميع المساعدات الإنسانية الضرورية بشكل دائم ودون انقطاع وبحرية إلى غزة.

Nuestra agencia de cooperación @AECID_es está lista para enviar todo lo necesario a Gaza.



Mañana ante la Asamblea General @ONU_es denunciaré la hambruna y muerte en Gaza y abogaré por un Estado de Palestina y la solución de 2 estados. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) July 27, 2025

وتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة.

ويُعقد المؤتمر الوزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.

ويشهد المؤتمر الوزاري كلمات لكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.