الشرطة العراقية تشتبك مع مسلحين شبه عسكريين اقتحموا مبنى حكوميا

قالت السلطات العراقية إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت في العاصمة بغداد اليوم الأحد بين الشرطة ومسلحين من قوة شبه عسكرية مدعومة من الدولة تضم جماعات تساندها إيران، مما تسبب في مقتل شرطي على الأقل والقبض على 14 مسلحا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الاشتباك اندلع في منطقة الكرخ ببغداد بعد أن اقتحمت مجموعة من مسلحي الحشد الشعبي مبنى تابعا لوزارة الزراعة فيما كان أحد المدراء الجدد يباشر مهام عمله.

وجاء في البيان "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، شهدت صباح هذا اليوم حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة".

وقوات الحشد الشعبي هي مظلة تضم فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية دُمجت رسميا في قوات الأمن العراقية وتضم جماعات عدة متحالفة مع إيران، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الداخلية "أقدمت مجموعة مسلحة (الحشد الشعبي) على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".