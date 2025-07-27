جيش الاحتلال: إنزال 28 طرد مساعدات جوا على جنوب وشمال غزة بالتعاون مع الإمارات والأردن

زعم جيش الاحتلال أنه واصل اليوم الأحد، سلسلة عمليات لما ادعى أنه تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة في إطار التعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والأردن.

وقال بيان لجيش الاحتلال، مساء الأحد، إنه خلال الساعات الأخيرة، أنزلت 28 طردًا من المساعدات، بما في ذلك مواد غذائية، على سكان جنوب وشمال قطاع غزة.

وكرر الجيش مزاعمه بأنه سيواصل العمل على تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ونفى ما زعم أنها «ادعاءات كاذبة» حول التجويع المتعمد في غزة. علمًا بأن الكثير من المنظمات الدولية وليس فقط الجهات المحلية تؤكد وجود مجاعة في غزة.