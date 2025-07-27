العراق يعتزم افتتاح أول محطة شمسية لإنتاج الكهرباء نهاية العام بقدرة 250 ميجاواط

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد، أن بلاده ستفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عقد جنوب العراق المتكامل الموقع مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية.

وقال عبد الغني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع توتال يتضمن تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى بطاقة 250 ميجاواط قبل نهاية 2025".

وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط إلى أرقام ومشاريع، بل أيضا إلى خفض حقيقي في الانبعاثات، وتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".

ويعد مشروع "شمس البصرة" أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، إذ يمتد على مساحة تقدر بـ 9 آلاف دونم، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على 4 وحدات توليدية.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات العراق لتنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق آخر بقدرة 3000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة "يو جي تي رينيوابل" (UGT Renewable) الأمريكية البريطانية، في إطار توجه أوسع نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.

وتهدف وزارة الكهرباء العراقية الوصول إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية وطنية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر مستدامة.



