السوداني يأمر بالتحقيق في مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي غربي بغداد

أفاد بيان عسكري عراقي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهما ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 و46) بالحشد الشعبي، وتم إحالتهم إلى القضاء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد اعتقال 14 شخصا على خلفية اعتداء مسلح وقع على إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن دائرة وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ شهدت صباح اليوم حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن قواتها سارعت إلى موقع الحادث وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة، وألقت القبض على 14 شخصا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح وتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أن أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار وأنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، مشيرة إلى أن هيبة الدولة وسيادة القانون يعدان خطاً أحمر لا يمكن المساس بهما.