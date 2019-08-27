 روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة «سو-57» بعد تعليق «إف-35» - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 1:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة «سو-57» بعد تعليق «إف-35»

أردوغان
أردوغان
موسكو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 1:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 1:12 م

عرضت روسيا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرتها المقاتلة الشبح سو-57، في إطار معرض جوي في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامجا لمقاتلات إف-35 ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.

كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف القول في وقت سابق: "سنعرض عليه (أردوغان) سو-57 وسو-35"، في إشارة إلى المقاتلتين التي تنتجهما شركة سوخوي المملوكة للدولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك