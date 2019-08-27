 رئاسة الوزراء السودانية: استلمنا قوائم ترشيحات الحرية والتغيير لتولي الحقائب الوزارية - بوابة الشروق
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رئاسة الوزراء السودانية: استلمنا قوائم ترشيحات الحرية والتغيير لتولي الحقائب الوزارية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:22 م

قالت رئاسة الوزراء السودانية، إنه تم استلام قوائم ترشيحات الوزراء من حركة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وذكرت رئاسة الوزراء السودانية، أن الترشيحات بلغت نحو 49 اسمًا لنحو 14 حقيبة وزارية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأدى عبد الله حمدوك، مساء الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

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