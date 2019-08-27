20 لاعبا في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة بكأس مصر

أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك ، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في منافسات دور ربع النهائي من كأس مصر والتي ستُقام غدًا الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وضم ميشتو 20 لاعبًا في قائمة الفريق والتي جاءت كالأتي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعه – محمد عبدالشافي – حازم إمام – حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبدالعزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد