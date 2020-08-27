أستراليا ترحب بالحكم الصادر بحق منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

رحب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بالحكم الصادر بحق برينتون تارانت، منفذ الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019.

وقال موريسون إن تارانت، وهو مواطن أسترالي، لن يعود لبلاده لقضاء فترة عقوبته، وأشار إلى أن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي بهذا الشأن.

وكان قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش، كاميرون ماندر، قد أصدر اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.

وقال ماندر للمحكمة أثناء نطقه بالحكم، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار فيها حكم مشدد لهذه الدرجة في البلاد.

وأقر المهاجم برينتون تارانت بالذنب في مارس في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل واتهام واحد بارتكاب هجوم إرهابي.

وعن اتهامات القتل الـ51، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. بينما صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاما عليه بالتزامن في اتهامات الشروع في القتل الـ40.

وقال ماندر إن المسلح لم يُظهر "أي رحمة" أثناء الهجومين.

وقال موريسون للبرلمان: "لا يجب مطلقا أن يراه أو يسمع منه العالم مجددا"، وأوضح: "نيوزيلندا بمثابة أسرة لنا في أستراليا. اليوم نرسل محبتنا لهم".